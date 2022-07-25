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شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب الرئيس السيسي بنظيره الصومالى حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن محادثاته مع الرئيس الصومالى "حسن شيخ محمود"، عكست مدى تقارب وجهات النظر بينهما، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين البلدين.
أرحب بكم فى بلدكم الثانى مصر فى زيارة تعبر عن عمق علاقاتنا التاريخية
كانت مصر فى طليعة الدول التى اعترفت باستقلال الصومال الشقيق
ناقشنا تطورات ملف سد النهضة وأكدنا خطورة اتخاذ خطوات أحادية
عكست المحادثات تقارب وجهات النظر فى عديد من الملفات المشتركة
نذكر بكل فخر شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على استقلال الصومال ووحدة أراضيه
استعرضنا كل أوجه التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وكيفية تطويرها
بنك مصر خطوة إضافية لتعزيز الاستثمار المصرى والتنمية الاقتصادية فى الصومال
متابعة التقدم المُحرز فى مشروعات التعاون الثنائى والاتفاق على أهمية العمل المشترك
تعزيز التعاون فى التعليم ومكافحة الإرهاب والتطرف بالتدريب وبناء قدرات الكوادر الصومالية
تبادلنا وجهات النظر حول أوضاع القرن الأفريقى واتفقت إرادتنا على العمل معا لترسيخ الأمن
تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر
تأكيد مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة سياسات الممر المائى من منظور تنموى واقتصادى وأمنى متكامل