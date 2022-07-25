شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم التوجية بتوفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمدن والمحافظات الساحلية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم زيادة أعداد سيارات الإسعاف، والقوافل المتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع المدن الساحلية، وأماكن تجمعات المصطافين.
وأشار إلى استمرار عمل حملة «طرق الأبواب» لضمان سهولة حصول المواطنين على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، منوها إلى وجود 21 كشك للتطعيمات بطول الطريق الساحلي.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.