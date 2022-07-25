شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توفر فرقا متنقلة لتطعيم كبار السن وذوى الهمم بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم توفير فرق متنقلة لتطعيم كبار السن وأصحاب الإعاقات الحركية وذوى الهمم بلقاح كورونا من خلال التواصل مع الخط الساخن الخاص بخدمات اللقاح 15335 .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الفرق المتنقلة تصل إلى البيوت لمن لم يستطيع الذهاب للحصول على اللقاح فى الوحدات الصحية أو مراكز اللقاحات المنتشرة بالجمهورية .

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف