شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مجلس رجال الأعمال المصرى الهندى يعقد أول اجتماع له منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس رجال الأعمال المصري - الهندي غدا، اجتماعا بالقاهرة، برئاسة رئيس المجلس خالد أبو المكارم، وذلك بحضور أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم، أن هذا الاجتماع يعد الأول للمجلس منذ عام 2016.

ويناقش مجلس رجال الأعمال خلال اجتماعه أهم تجارب الاستثمارات الهندية بمصر، وكذلك الاستثمارات المصرية بالهند، بالإضافة إلى سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.