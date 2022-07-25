شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تربط محور دراو بأسوان بطريق الصعيد الصحراوى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى، على ربط محور دراو الجارى تنفيذه جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، لتسهيل عمليات النقل واختصار الوقت والمسافة على المواطنين.

ويربط محور دراو بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى ( القاهرة – أسوان ) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، كما يربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية، وكذلك مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

ويبلغ طول محور دراو 18 كم، بواقع (2) حارة مرورية لكل اتجاه، بتكلفة 1,395 مليار جنيه، ويشكل محوراً تنمويا حراً و يشمل (9) أعمال صناعية ( 7 كباري – 2 نفق )، ويشمل تنفيذ ( 4 ) كبارى رئيسية هي (كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 متر - كوبرى النيل بعرض 25 متر والذي عند الانتهاء منه سيكون بشكل معماري متميز يتلائم مع طبيعة المنطقة التاريخية والاثرية - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر - كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر) وعدد ( 3) كباري على الترع والمصارف هي (كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو) وعدد (2) نفق هما (نفق الدريرة – نفق خط الغاز ).

وسيتم مد المحور غربا حتى موقع محطة القطار الكهربائي السريع بدراو لتبادل الخدمة بينهما.