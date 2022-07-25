شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تربط محور دراو بأسوان بطريق الصعيد الصحراوى الغربى والان مع تفاصيل الخبر
ويربط محور دراو بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى ( القاهرة – أسوان ) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، كما يربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية، وكذلك مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.
ويبلغ طول محور دراو 18 كم، بواقع (2) حارة مرورية لكل اتجاه، بتكلفة 1,395 مليار جنيه، ويشكل محوراً تنمويا حراً و يشمل (9) أعمال صناعية ( 7 كباري – 2 نفق )، ويشمل تنفيذ ( 4 ) كبارى رئيسية هي (كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 متر - كوبرى النيل بعرض 25 متر والذي عند الانتهاء منه سيكون بشكل معماري متميز يتلائم مع طبيعة المنطقة التاريخية والاثرية - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر - كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر) وعدد ( 3) كباري على الترع والمصارف هي (كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو) وعدد (2) نفق هما (نفق الدريرة – نفق خط الغاز ).
وسيتم مد المحور غربا حتى موقع محطة القطار الكهربائي السريع بدراو لتبادل الخدمة بينهما.