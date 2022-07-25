شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يختتم زيارته إلى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، زيارته إلى النمسا التى استمرت 12 يوما.

وكان فى وداع البابا سفير مصر فى فيينا محمد الملا ، والقنصل العام باسم طه، ومدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا الدكتورة غادة والي، والمستشار الثقافي في النمسا الدكتورة علا عبد الجواد .

وأوضحت مصادر كنسية لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا أن الفحوصات الطبية التي أجريت للبابا تواضروس في مستشفي القديس جوزيف بالحي الثالث عشر في فيينا أثبتت تمتعه بصحة جيدة وسلامة حالته الصحية .

وكانت زيارة البابا للنمسا التي بدأت يوم الخميس قبل الماضي قد شملت تدشين كنائس في دير الأنبا أنطونيوس بقرية "أوبرزيبن برونن" بالقرب من فيينا ودير القديسة حنه في قرية "شونفيلد"، علاوة على رئاسة مؤتمر الشباب القبطي في أوروبا بحضور العديد من الأساقفة، ووفود الشباب من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

