شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى تعلن إزالة 6 مخالفات على النيل فى محافظتى قنا والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى "قنا-الأقصر"، حيث تم إزالة 6 مخالفات ليصل إجمالى ما تمت إزالته حوالى 77 ألفا و678 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرىموقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فىبذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

أوضح عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولون عن الإشرف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضًا لكافةالاستخداماتالأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.