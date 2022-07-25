شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم تحصينه من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة 748 ألفا و724 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها " 390 ألفا و435 رأس أبقار، و186 ألفا و531 رأس جاموس، و145 ألفا و982 رأس أغنام، و25 ألفا و776 رأس ماعز" حتى 23 يوليو الجاري.

وتحصين 648 ألفا و910 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها "318 ألفا و327 رأس أبقار، 180 ألفا و826 رأس جاموس، 123 ألفا و185 رأس أغنام، 25 ألفا و 476 رأس ماعز، 1096 رأس جمال " حتى 23 يوليو الجاري أيضا.

ناشد القصير المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى توافر اللقاحات المطلوبة، وأن حملات التحصين من بيت لبيت وتجوب القرى والنجوع في جميع محافظات الجمهورية .

كما ناشد وزير الزراعة أيضا المربين الاشتراك في صندوق التأمين لأن ذلك في السبيل الوحيد لتعويضهم في حالة تعرض مواشيهم للسرقة أو النفوق، مؤكدا أن التأمين على الماشية يكون بمقابل مبلغ مالي زهيد ولكن التعويض يصل إلى 100% من قيمة الماشية.