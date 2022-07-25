شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تعلن تعليمات تنفيذ ترقيات المعلمين المتقدمين للترقى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدد من المديريات التعليمية، توجيهات هامة للتسكين على وظائف كادر المعلمين، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، موضحة أنه يتم التدريب في قاعات التدريب الخاصة بإدارة التدريب بالمديرية والإدارات، كما أن مدیر إدارة التدريب، مسئول عن تجهيز القاعات التدريبية اللازمة بالمديرية والإدارات، ومسئول مسئولية كاملة عن مراعاة العدالة بين المدربين .

وتابعت المديريات، أن مدير فرع الأكاديمية مسئول عن تسليم خطة توزيع المستهدفين و توفير قائمة معتمدة بأسماء المدربين المعتمدين، وتوفير نسخة إلكترونية من المادة التدريسية وتسليمهما إلى مدير إدارة التدريب وتحديد هيئة الإشراف على قاعات التدريب بالتعاون بين مدير إدارة التدريب بالمديرية ومدير فرع الأكاديمية لكل قاعة.

ولفتت المديريات، إلى أن هيئة إشراف القاعة مسئول عن إعداد كشف الحضور والانصراف للمدربين والمتدربين وهيئة الإشراف والتأكد من شخصيتهم وتعتمد من مدير إدارة التدريب ومدير الإدارة التعليمية أو مدير المديرية، وتختم بخاتم النسر وتسلیم کشوف إخلاء الطرف للمتدربين.

وأكدت أنه يسمح للمتدرب الذي تخلف عن ميعاد تدريبه بعذر مقبول يقدره مدير إدارة التدريب، وفي حالة قبول مدير إدارة التدريب العذر يكون الحضور الدورة التالية - نسبة اجتياز البرنامج الحضور 75% من ساعات البرنامج، كما أن مدير إدارة التدريب مسئول مسئولية كاملة عن تجميع الحضور والانصراف وتسلم بحافظة إلى فرع الأكاديمية.

وقالت المديريات، إن فروع الأكاديمية مسئولة عن استيفاء بيانات الأوراق المالية على قاعدة بيانات التنمية المهنية وطباعتها من موقع الأكاديمية واعتمادها في ضوء الحضور والانصراف الوارد من مدير إدارة التدريب، وتسلم الأوراق المالية للبرنامج دفعة احدة بإجمالي عدد القاعات إلى المقر الرئيسي للأكاديمية في موعد أقصاه ساعة من تاريخ انتهاء البرنامج وكتابة سم البرنامج واضحا على كافة الاوراق .

وقالت إن تقييم المتدربين 50 نقطة - ترفق صورة البطاقة لهيئة الإشراف والمدربين وكتابة الدرجة الوظيفية -العلمية - المالية، كما أن تقييم المتدربين 50 نقطة ( 4 حضور - 1 للمشاركة مع المدرب عن كل يوم – 10 اختبار قبلی – 10 اختبار بعدي تسلم للمدرب في بداية اليوم وتجمع في نهاية اليوم ويتم اعتمادها، على أن تشكل لجنة بكل ادارة تعليمية لاستيلام ملفات التسكين و يتم تسليم ملف التسكين للمتدربين فور انتهاء التدريب تكون الادارة مسئولة مسئولية كاملة عن جميع البيانات وتسلم كشوف البيانات والملفات الى فرع الاكاديمية من يوم الأحد 2022/8/7 حتى الخميس 2023/8/25 .