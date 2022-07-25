شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة "العقيدة الصافية".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، تهدف إلى ترسيخ أسس العقيدة الصافية في يسر وسهولة من خلال إلقاء الضوء على عدد من مسائل علم العقيدة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، بما يسهم في تعريف المسلم بمسائل العقيدة الصافية الصحيحة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم ، إن المسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا في العقيدة ولها سبعون جائزة على النحو التالي : جائزتان يوميا :

الجائزة الأولى: قدرها 500 جنيه للطلاب بالتعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي بأنواعه).

الجائزة الثانية: قدرها 500 جنيه والمشاركة بها مفتوحة للجميع.

إضافة إلى 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه للأكثر مشاركة.

و5 جوائز قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.

وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم لمدة شهر بدءًا من يوم السبت الأول من شهر المحرم لعام 1444 من الهجرة.