شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الصومالى حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، وذلك في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. أتاحت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق للقبول بالجامعات، موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل طلاب الثانوية العامة الرغبات لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات، التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات . التعليم تبدأ قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء قبول اعتذارات عن أعمال المشاركة في امتحانات الدور التاني 2022 للدبلوم بالمدارس الصناعية بنظام الثلاث سنوات، بلجنة الإدارة قطاع الزقايق بقبول الاعتذار عن أعمال الامتحانات بالدقهلية ودمياط. التعليم تواصل عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لليوم الثاني على التوالي تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، على مدار يومين. التعليم تواصل عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة طقس شديد الحرارة اليوم ورطوبة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. طقس شديد الحرارة اليوم ورطوبة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 التعليم تبدأ قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان تنسيق الجامعات 2022.. بدء تسجيل الرغبات إلكترونيا لأداء اختبارات القدرات القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى بقصر الاتحادية

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه من المتوقع أن يجتمع الآلاف من السكان الأصليين فى كندا، الإثنين، فى مجتمع ماسكواشتس الصغير فى البرتا، للاستماع إلى اعتذار طال انتظاره من بابا الفاتيكان، عن عقود من الانتهاكات والقمع الثقافي فى المدارس الداخلية الكاثوليكية فى مختلف أنحاء كندا. أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وحرمه، الاثنين، بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر. تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. الصحة تطلق اليوم 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة فى المحافظات استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية-الأوكرانية، ودعم مصر لجميع المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعدادها لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى. يعود المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة المقاصة المقرر لها مساء بعد غد، الأربعاء، في الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز بعد إنتهاء إيقافه. ديانج يعود لتشكيل الأهلى أمام المقاصة بعد إصابة السولية عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوار لحل الأزمة الأوكرانية ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الرئيس التونسى وحرمه يدليان بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد.. صور

بابا الفاتيكان يستعد لتقديم اعتذار لسكان كندا الأصليين عن انتهاكات الكاثوليك