شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الصومالى حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية.
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى بقصر الاتحادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، وذلك في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.
القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية
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بابا الفاتيكان يستعد لتقديم اعتذار لسكان كندا الأصليين عن انتهاكات الكاثوليك
قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه من المتوقع أن يجتمع الآلاف من السكان الأصليين فى كندا، الإثنين، فى مجتمع ماسكواشتس الصغير فى البرتا، للاستماع إلى اعتذار طال انتظاره من بابا الفاتيكان، عن عقود من الانتهاكات والقمع الثقافي فى المدارس الداخلية الكاثوليكية فى مختلف أنحاء كندا.
أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وحرمه، الاثنين، بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية-الأوكرانية، ودعم مصر لجميع المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعدادها لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف.
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
يعود المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة المقاصة المقرر لها مساء بعد غد، الأربعاء، في الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز بعد إنتهاء إيقافه.