شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح أسباب التغيرات فى لون البول الطبيعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إن لون البول الطبيعي يتراوح من الأصفر الباهت إلى الأصفر الغامق، وغالبًا ما يحدث تغير لون البول نتيجة استخدام الأدوية، أو بعض الأطعمة، أو بسبب أصباغ الطعام، ويمكن أن تحدث التغيرات في لون البول بسبب مشاكل صحية معينة، حيث يتم تغيير لون البول إلى اللون الغامق.​



وتابعت هيئة الدواء: هناك بعض الأدوية التي تحدث تغير فى لون البول مثل الأدوية المضادة للملاريا (كلوروكين-بريماكين)، وبعض المضادات الحيوية مثل (نيتروفيورانتوين)، والملينات التي تحتوي على سينا، والميثوكاربامول لارتخاء العضلات. ​