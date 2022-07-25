شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف آليات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا يتم الحصول عليها خلال 6 شهور، وذلك لمن هم أقل من 60 عاما ولا يعانون من أمراض مزمنة .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يتم الحصول علي الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا خلال 3 شهور لمن يعانون من الأمراض المزمنة وفوق سن الــ 60 عاما .

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف