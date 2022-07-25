شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى: المصريون دفعوا حياتهم ثمنا لحصول بلدى على الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن فخره بزيارة مصر بصحبة الوفد المرافق له، معربا عن خالص امتنانه لحفاوة الاستقبال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية: "المصريون دفعوا حياتهم ثمنا لحصول الصومال على استقلاله، وهناك علاقات عميقة بين مصر والصومال في كافة المجالات، ومصر ظلت خلال الفترة الماضية تدعم الصومال".

وتابع الرئيس الصومالي: نشكر مصر على الدعم الكبير في الأمن والخدمات ونسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين".