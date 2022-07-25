شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى: ممتنون للدعم المصرى الكبير حتى نعود إلى طريقنا الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إنه لشرف كبير لي ولوفد بلادي التواجد في مصر اليوم وممتن لحفاوة الاستقبال في هذا البلد العظيم، متابعا: "لن اتحدث طويلا عن العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.. على مدار القرون الماضية.. والتاريخ الحديث يشهد دعم مصر من بداية الحرب العالمية الثانية.. ومصر تدعم الصومال.. والمصريون قد دفعوا حياتهم للصومال للحصول على الاستقلال".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية: "نذكر جهود مصر في دعم الاستقلال لبلدي.. ومصر والصومال يرتبطان ارتباطا عميقا في كل المجالات الممكنة سواء الاقتصادية أو الأمنية أو تقديم الخدمات الاجتماعية.. وهناك مدراس شيدتها في الصومال وهناك رموز تدل على قوة العلاقات.. ومصر تدعم الصومال خلال الثلاثين عاما الماضية كى تضمن عودتنا إلى طريقنا الصحيح".

وتابع الرئيس الصومالي: ممتن للدعم الكبير فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية واستعداد مصر لدعم الصومال.. والدعم المقدم من مصر.. ممتن لدعم مصر .. ممتن لإسهام مصر في إعادة بناء الصومال.. شكرا الرئيس السيسي.. وشكرا الشعب المصري على هذا الدعم".