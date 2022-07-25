أخبار مصر

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة ونشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة ورطوبة ونشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

 

- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

 

- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء. 

 

-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجات مئوية. 

 

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

 

-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا. 

 

- تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط على السلوم ومطروح والعلمين مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5: 2 متر.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا