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البابا تواضروس الثانى يشهد ختام مؤتمر الشباب الأوروبى بالنمسا

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القاهرة - سامية سيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ختام النسخة العشرين من مؤتمر الشباب الأوروبي، والذي أقيم في دير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا تحت شعار "كنيستي هي أمي".

 

وذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى الكنيسة الأرثوذكسية، أن قداسته شارك في المؤتمر، الذي أقيمت فعالياته على مدار 3 أيام، 15 من الآباء الأساقفة و 53 من الآباء الكهنة.

 

وشارك فى المؤتمر  حوالي 380 من شباب أوروبا أبناء إيبارشياتنا بالمهجر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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