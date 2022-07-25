شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوار لحل الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية-الأوكرانية، ودعم مصر لجميع المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعدادها لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية -تحت عنوان "السيسي يبحث مع لافروف التعاون حول مجالات الغذاء والطاقة "- أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس الأحد، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، حيث تناول اللقاء بعض الموضوعات الثنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات.

وفي صحيفة القبس وتحت عنوان " السيسي: مصر مستعدة لدعم مسار تسوية الأزمة الأوكرانية " قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي أكد أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وأن وزير الخارجية الروسي أطلع الرئيس السيسي على تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية، في هذا الإطار على المستوى الدولي.

وفي صحيفة السياسة الكويتية- وتحت عنوان " لافروف يطالب الغرب بالقضاء على المشاكل التي أوجدها "- قالت الصحيفة إن وزير الخارجية الروسي أكد أن موسكو لا تطالب برفع العقوبات، لكن فيما يتعلق بمسألة الغذاء يجب على الغرب القضاء على المشاكل التي أوجدها، موضحا -في مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري- أن موسكو لا تطالب برفع العقوبات، وأن الدول الغربية تمنع دخول السفن الروسية للموانئ الأجنبية، وهذا يلعب دورا في وجود الأزمة الغذائية، قائلا إن الممرات في البحر الأسود ستضمن نقل الحبوب، ولكن على كييف إزالة الألغام من الموانئ.

وفي صحيفة الجريدة -تحت عنوان " لافروف للسيسي: ملتزمون بتصدير القمح للمصريين "- أفادت الصحيفة بأن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وأزمة الغذاء المحتملة هيمنت على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في القاهرة أمس.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أبدى استعداده لدعم مسار تسوية قضية أوكرانيا سياسيا من خلال اتصالاته وتحركاته الدولية.

وفي صحيفة النهار- وتحت عنوان " وزير الخارجية الروسية يشيد بالموقف العربي المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية " - لفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أهمية العلاقات الروسية - العربية، مشيدا "بالموقف المتوازن والعادل والمسؤول" الذي اتخذته الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن الأزمة الأوكرانية.