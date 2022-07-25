شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء قبول اعتذارات عن أعمال المشاركة في امتحانات الدور التاني 2022 للدبلوم بالمدارس الصناعية بنظام الثلاث سنوات، بلجنة الإدارة قطاع الزقايق بقبول الاعتذار عن أعمال الامتحانات بالدقهلية ودمياط.

وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات في خطاب لها، أنه سيتم قبول الاعتذارات من معلمي ومعلمات التعليم الفني الصناعي، من الساعة العاشرة صباحاً بمقار الاعتذارات المحددة من قبل المديريات التعليمية.

وحددت لجنة الإدارة لامتحانات دبلومات المدارس الصناعية مقرات تقديم الاعتذارات للمشاركة في أعمال امتحانات الدور التاني للدبلومات الفنية 2022 بمحافظتي الدقهلية ودمياط وهي كالتالي:- -

- المعتذرين من دواوين ومدارس الإدارات التعليمية بمديرية الدقهلية ، إدارات (شرق المنصورة وغرب المنصورة وميت غمروالسنبلاوين ةاجا وتمي الأمديد) يقدم طلب الاعتذار بمدرسة سندوب الفنية بنات.

- المعتذرين من دواوين ومدارس الإدارات التعليمية بمديرية الدقهلية إدارات (طلخا، نبروة ، بلقاس، شربين) يقدم طلب الاعتذار بمدرسة صلاح سالم التجارية بطلخا.

- المعتذرين من دواوين ومدارس الإدارات التعليمية بمديرية الدقهلية إدارات (دكرنس، منية النصر، بني عبيد، الجمالية، المنزلة، المطرية ، ميت سلسبيل) يقدم طلب الاعتذار بمدرسة دكرنس الصناعية بنين.

- المعتذرين من دواوين ومدارس الإدارات التعليمية بمديرية دمياط (المديرية والإدارات التعليمية وجميع المدارس الصناعية بمحافظة دمياط) يقدم طلب الاعتذار بمدرسة دمياط الزخرافية بنات.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2021، بنظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وتستمر حتى الأثنين 8 أغسطس 2022.

ويمكن الاطلاع على الجداول من خلال الرابط التالي

https://storageaccount4upload.blob.core.windows.net/uploadfiles/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9.pdf