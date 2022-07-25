شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثاني على التوالي تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، على مدار يومين.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تقدموا إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمطروح، الاطلاع على موعد الامتحان ومقار اللجان وارقام الجلوس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان سيعقد للطلاب الذين استوفت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات، حيث ستجري الامتحان بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وعلي الطلاب طباعة ارقام الجلوس والتوجه لمقر الاختبارات في المواعيد المحددة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه يمكن الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار اللجان عبر الرابط التالى " https://npds.emis.gov.eg/.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2022/2023، من جميع محافظات الجمهورية للطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة كحد أدنى.

ويجري امتحان الطلاب المتقدمين إلكترونيًا بمركز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وبعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم اختيار (150) طالب الأعلى مجموع في الدرجات.

ويجري الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية لعدد (150) طالب الذي وقع الاختيار عليهم وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص للجميع وذلك لاختيار (60) طالب.

ويتم خلال الكشف الطبي والاختبارات استضافة الطلاب بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة بالجيزة، ونقلهم ذهابًا وإيابًا إلى الكلية الفنية العسكرية تحت إشراف هيئة إشراف إداري من العاملين بقطاع التعليم الفني.

وعقب إعلان النتيجة النهائية باسماء الطلاب المقبولين يقوم الطلاب باستكمال إجراءات تقدمهم للمدرسة.