شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة أزهرية تعرض مراحل رسم شيخ الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الطالبة خلود أحمد إسماعيل، بالصف الثالث الثانوي الأزهري بمعهد فتيات سموحة النموذجي؛ انها أحبت الرسم منذ الطفولة وشبت على ذلك، وأحبت فضيلة الإمام الأكبر وتشعر كأنه أباها، وهو بمثابة الأب للجميع، مضيفة أنها شاركت في معارض عدة بلوحات مختلفة، منها لوحة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بمناسبة يوم الإنسانية، واستخدمت في تلوين اللوحة الألوان الخشبية، فضلا عن وضع بعض اللمسات ومنها حمامتي السلام تعبيرا عن الحالة التي أرساها الرمزان بين الشعوب.

وأعربت "خلود" عن سعادتها بمشاركتها في جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب، وإعجاب زوار المعرض بأعمالها، متمنية مقابلة فضيلة الإمام الأكبر وتقديم لوحاتها له كهدية، فضلا عن أمنيتها بتمثيل الأزهر فنيا في المعارض الكبرى المختلفة، وأن تجوب لوحاتها العالم، وتصل لكل مهتم ومحب لهذا الفن الجميل.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.

وعن اهتمامها برسم لوحة شيخ الأزهر، قالت خلود: كنت رسمتها بمناسبة يوم مولده، وسجلت مراحل عمل اللوحة بدءا من التخطيط الخارجي ومرورا بالتفاصيل والخلفية، وذلك عبر وحدات الأرابيسك، كما رسمت لوحة لحرب أكتوبر معبرة عن الإرادة والنصر، وحازت اللوحة بعد مشاركتها في المتحف الحربي، على إعجاب المحكمين ونيل شهادة تقدير.

كما شاركت "خلود" في العديد من المعارض، ومنها المعارض الدولية للكتاب، ومعرض بيت السناري، ومعارض منطقة سموحة الأزهرية، ومهرجان الإبداع الأول وحصلت فيه على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.