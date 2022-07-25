شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم رئيس حى الأميرية بعد الاعتداء عليه بسنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد مصطفى الغزاوي رئيس حي الأميرية، وتم أثناء اللقاء تكريم ومكافأة رئيس حي الأميرية نظرا لتفانيه في عمله وعقب تعرضه لمحاولة اعتداء من أحد المواطنين وإحداث إصابات بعد صدور قرار إزالة الكشك الخاص المخالف بنطاق الحى فى غضون شهر مارس 2022.

وأكد محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها للقضاء على كافة صور المخالفات إعلاء لكلمة القانون.

وكلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالعمل بشكل دائم من الشارع وجعل المتابعة الميدانية للتعديات وإزالة الإشغالات بشكل يومي و التنسيق مع الأجهزة الأمنية أثناء عمليات إزالة الإشغالات والتعديات لردع مرتكبي المخالفات والتعديات.