شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي البدوي يطالب القوى العمالية بوثيقة موحدة بشأن مطالبهم من الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من جميع القوى العمالية، بضرورة التوحد حول مطالب العمال، بإصدار وثيقة تعبر عنهم وعن المشاكل التى تقف عائقا حول تطوير العمل والإنتاج، وذلك من أجل إنجاح الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع البدوي أمس الأحد مع رؤساء اللجان النقابية التابعة لوزارة الثقافة، وذلك بمقر النقابة العامة، مشددا على استعداد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والاثار على إطلاق مبادرة توحيد المطالب العمالية وإصدار وثيقة بها.

وأكد رؤساء اللجان النقابية المجتمعين، على أهمية دور وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، باعتبارها صاحبة الدور الأبرز فى معركة الوعى، التى أطلقتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف رؤساء اللجان النقابية أن تطوير دور وأداء وزارة الثقافة سيساهم بشكل كبير فى العبور إلى الجمهورية الجديدة بأفكار ورؤى جديدة.

وفى النهاية، حث البدوي رؤساء اللجان النقابية على أداء دورهم النقابى، والتحاور مع العاملين بشكل دائم حول أهمية المرحلة ودورهم الهام فى بناء الجمهورية الجديدة.