شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بجامعة القاهرة عن دور "الليدار" فى مواجهة تغير المناخ والتلوث البيئى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية تضافر الجهود المختلفة المحلية والدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والعمل على زيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإجراء مشروعات في إطار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس التلوث البيئي، ودعم الأبحاث الزراعية التي تصمد في مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي لتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية على البيئة.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها وبنيتها التحتية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبحثية، التي تستهدف في المقام الأول التكيف مع التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت دعوة لعلمائها لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وأطلقت مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جالا العزب عميد معهد الليزر، أن الندوة تستهدف التعريف بالتلوث البيئي وآثاره المختلفة على البيئة والمناخ، ودور جهاز الليدار ومدى قدرته على تقليل الآثار المختلفة للتلوث البيئي ومدى إمكانية تلافيها، موضحة أن جهاز الليدار لديه المقدرة على قياس الملوثات الهوائية على نطاق واسع يصل إلى 5 كيلو مترات.