شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 25/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:23
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:46
موعد صلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:23
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:21 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:24
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:21 م
وقت صلاة المغرب 6:39 م
وقت صلاة العشاء 8:03 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 8:01