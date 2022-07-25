شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 25/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:23

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:46

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:32 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:23

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:21 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:24

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:21 م

وقت صلاة المغرب 6:39 م

وقت صلاة العشاء 8:03 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:39 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:01