شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس رسامة الأباء الأساقفة فى صلوات عشية بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يصلى قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات عشية رسامة الأساقفة الجدد، الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعي رهبان ديري القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومجامع كهنة وشعب الإيبارشيات التي سيسام لها الأساقفة اليوم.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان لها طقس رسامة الآباء الأساقفة وهى كالآتى:

أولًا: موكب التعارف:

يمر الآباء الجدد بالترتيب مع موكب الشمامسة (كل مرشح للأسقفية بين اثنين من الشمامسة) بين صفوف المؤمنين الحاضرين بالكنيسة للتعرف عليهم.

ثانيًا: قراءة التعهد:

يقرأ كل واحد من الآباء المرشحين للأسقفية تعهدًا أمام هيكل الله والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشعب ويتلون هذا التعهد ويكونون ملتزمين به طوال فترةحياتهم وخدمتهم، لأنه يأخذ أهميته وقانونيته من تلاوته داخل البيعة المقدسة وأمام الهيكل والأحبار والشعب.

ثالثًا: رشم ملابس الخدمة:

وهي خطوة تحدث لمرة واحدة فقط في حياة الأب الأسقف، حيث يتم رشم ملابس الخدمة الخاصة بكل مرشح للأسقفية من قِبَل كافة الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدسالحاضرين (ومعظم أعضاء المجمع حاضرون معنا اليوم، فقط عدد قليل ومحدود تغيب لبعض الأسباب) وسيرتدي الآباء هذه الملابس أثناء خدمتهم، يرتدون "البُرنُس" فيالعشية وبقية الملابس عند إتمام السيامة غدًا، وعندما يرشم الآباء الأحبار هذه الملابس تأخذ بركتهم ويكون وقتًا فريدًا في حياة الأب الأسقف الجديد.

رابعًا وأخيرًا: المناداة:

حيث يتم نطق اسم الأب الأسقف الجديد وإلباسه "البُرنُس" تمهيدًا لإتمام السيامة أثناء القداس.