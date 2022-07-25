شكرا لقرائتكم خبر عن 33 ناديا للمناخ والبيئة بالمحافظات.. اعرف 10 معلومات عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعا موسعا مع وزير الشباب والرياضة استعدادا لقمة المناخ المقبلة المزمع انعقدها نهاية العام الجارى، وتم إطلاق أندية المناخ والبيئة خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يونيو الماضي.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات المرتبطة بهذا النادى ووظيفته:

1. برنامج نادى المناخ يستهدف تدريب مدربي ومشرفى أندية المناخ والبيئة بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

2. ويهدف برنامج أندية المناخ والبيئة أيضا، إلى تدريب الطلائع والشباب على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

3. يتم تنفيذ برنامج نادى المناخ والبيئة خلال شهور يوليو-أغسطس-سبتمبر –أكتوبر، على أن يقوم كل فرع من أفرع جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع شعب البيئة بوزارة الشباب والرياضة لتنفيذ البرنامج على مستوى الجمهورية.

4. يهتم نادى المناخ والبيئة بمتابعة الأنشطة التوعوية المقامة لتنمية ورفع وعي الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين

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5. نادي المناخ يهدف أيضا إلى تنظيم برامج توعية بيئية تهدف إلى تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب من أجل إدماجهم في العمل المجتمعي.

6. نادي المناخ والبيئة يقوم بمساعدة الطلائع والشباب على اكتساب المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها، وما يتصل بها من ممارسات سلبية، ليتمكنوا من العمل والمشاركة في إيجاد حلول جديدة وغير تقليدية لها، إضافة لتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع وتحفيزهم على حماية البيئة، وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير اتجاهات من حولهم، بما يساهم في تنمية فرق من حماة المناخ، كنواة لنشر الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وكيفية التخفيف والتكيف مع تلك القضية.

7. برنامج اندية المناخ والبيئة يتضمن تعريف الطلائع والشباب بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، كذلك آليات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر للتخفيف من التغيرات المناخية.

8. تشمل برامج أندية المناخ والبيئة أيضا التعرف على أثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وعلاقتها بالتنمية المستدامة ومناقشة دور الطلائع والشباب في التكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

9. جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة ذهبت لزيارة تفقدية لنادي المناخ والبيئة تم إقامته فى مركز شباب شرم الشيخ الأسبوع الماضى.

10. ووصل عددها حوالى 33 ناديا بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.