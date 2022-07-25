شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إجراءات حكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة المالية، حزمة متكاملـة مـن الاجراءات لدفع جهود التحول إلى الإقتصـاد الأخضر وخفض الانبعاثات، حسبما أفاد البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الاجراءات المستهدفة في مجال التحول إلي الاقتصاد الأخضر حسبما ورد بالبيان المالي :

1- تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحـد مـن الانبعاثات.

2- اقتراح منظومـة مـن الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الإقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

3- التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء.

4- استهداف أن تكون 50٪ من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميـز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات

يُشار إلي الحكومة المصرية تستعد لاستضافة مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحت شعار «معـا مـن أجـل التنفيذ»؛ باعتبارها فرصـة محورية للعالم أجمع للعمل معا لتسريع وتيرة خطـة العمـل المناخيـة وفقا لمبـادئ بروتوكول «كيوتـو» واتفاقيـة «باريس»؛ جنبا إلى جنب مع دعم جهـود الـدول الأفريقيـة للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وقد تم تخصيص أكثر من 300 مليار جنيه للمؤتمر.