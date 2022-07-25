شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تمد المجمعات الاستهلاكية باللحوم والسلع وطرحها بأسعار مخفضة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير كافة منتجات اللحوم والدواجن وكذلك كافة المنتجات الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ20%.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ كافة المنتجات والسلع الغذائية اول بأول في المنافذ التابعة للوزارة .

ويستمر موقع دعم مصر فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الجارى، للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين يهدف إلى مصلحة المواطن فى المقام الأول، حيث يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية "sms" على رقم مختصر سيتم تحديده فى حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية.