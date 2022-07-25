شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. طارق شوقى: إعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"الزراعة": بدء طرح طبق البيض بسعر 62 جنيهًا فى منافذ الوزارة

"الصحة" تقدم 4 نصائح هامة للعناية بالصحة النفسية.. اعرف التفاصيل

"التموين": الدولة تدعم رغيف الخبز بـ80 قرشا بعد زيادة أسعار القمح والوقود

"السياحة والآثار": شباك واحد للتصاريح من أجل تسهيل التصوير السينمائى بمصر

وكالة الفضاء المصرية: نستهدف تشغيل كل أجهزة اختبار الأقمار الصناعية 15 أكتوبر

الرعاية الصحية: جميع الخدمات والفحوصات الطبية لكبار السن مجانا

طارق شوقى: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الأول من أغسطس

الرئاسة: رسالة بوتين للرئيس السيسي أكدت استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين

نقل 989 أسرة من المناطق الملاصقة لسور مجرى العيون لوحدات مفروشة بالخيالة

الرعاية الصحية: قدمنا 12 مليون خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بـ3 محافظات

الأردن: اتفاق مع مصر على إعداد خطة مشتركة للأمن الغذائى لتنفيذها خلال شهر

المعاهد الصحية للقوات المسلحة تواصل استقبال الطلاب لسحب الملفات.. فيديو

الحجر الصحى بمطار القاهرة يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدرى القرود