"التموين": الدولة تدعم رغيف الخبز بـ80 قرشا بعد زيادة أسعار القمح والوقود

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القاهرة - سامية سيد - قال اللواء إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، هناك 6 سلع استراتيجية حدثت بها زيادات عالمية فى الأسعار على راسها الاقماح والزيوت، و 80 % من زيادات أسعار السلع تحملتها الدولة المصرية مؤكدا أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح فى مصر يكفى 7 أشهر، وقد واجهنا المشكلة بضخ موارد مالية من وزارة المالية لاستيراد السلع الاستراتيجية فى ظل أزمة الغذاء العالمية والدولة المصرية الآن تدعم رغيف الخبز بحوالى 80 قرشا بعد زيادة أسعار القمح والوقود.

وأضاف مساعد وزير التموين، خلال حواره ببرنامج مساء dmc، على قناة dmc، تراجعت أسعار الأقماح فى البورصات العالمية بنسبة تجاوزت 20% عقب توقيع أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أن الأسعار انخفضت 20% بسبب اتفاق الإفراج عن الحبوب عبر 3 موانئ أوكرانية.

وتابع مساعد وزير التموين، الاقتصاد العالمى قبل مرحلة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية مختلفة تماما عن الاقتصاد الحالي، فكل الدول تحاول توطين الصناعات لديها وعدم الاعتماد على الدول الأخرى بسبب أزمة سلسلة الإمداد، والاقتصاديات ستعتمد على سلاسل الإمداد الداخلية لمواجهة التحديات الجديدة .

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أنه إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية ستحدث أزمة كبرى وتبطؤ الاقتصاد العالمى سيزداد، والكثير من الحكومات رفعت الفائدة ومتوقع أن يصل إلى 4% فى أمريكا وبالتأكيد سيؤثر هذا على الأموال الساخنة .

وأكد مساعد وزير التموين، أن الأسواق الناشئة تأثرت بشكل سلبى من الأزمة الروسية الأوكرانية، وبدأت الحكومات تواجه الازمة بالتعامل مع أكثر من مصادر الاستيراد، وبعض الدول وضعت سقف لاستهلاك السلع الأساسية فى ظل أزمة الغذاء العالمى.