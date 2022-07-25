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ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 25/7/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:29  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:23 

 

الإسكندرية         

 

وقت صلاة الفجر 3:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:46

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:32 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:23

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد  صلاة العصر 3:35 م 

موعد صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:21  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:24

وقت صلاة الظهر 11:49 

موعد صلاة  العصر 3:21 م

وقت صلاة المغرب 6:39 م

وقت صلاة العشاء 8:03 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:39  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:01

  

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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