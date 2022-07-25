الارشيف / أخبار مصر

موعد الكشف الطبى للمعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2015- 2016.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الكشف الطبى للمعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2015- 2016.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365، إنفوجراف، لما أعلنت عنه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن موعد إجراء الكشف الطبي، لمعاوني النيابة الإدارية من دفعتي 2015 و 2016، بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة.

 

• وحدد الهيئة فى بيانها المواعيد كالتالى:-

-يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 لدفعة 2015، في تمام الساعة 8 صباحا.

-يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 لدفعة 2016، في تمام الساعة 9 صباحا.

 

• وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى:-

-الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.

-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.

-بطاقة دفع الكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل الا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

 

 

انفوجراف

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا