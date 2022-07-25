شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الكشف الطبى للمعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2015- 2016.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365، إنفوجراف، لما أعلنت عنه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن موعد إجراء الكشف الطبي، لمعاوني النيابة الإدارية من دفعتي 2015 و 2016، بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة.

• وحدد الهيئة فى بيانها المواعيد كالتالى:-

-يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 لدفعة 2015، في تمام الساعة 8 صباحا.

-يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 لدفعة 2016، في تمام الساعة 9 صباحا.

• وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى:-

-الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.

-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.

-بطاقة دفع الكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل الا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.