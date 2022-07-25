شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يسلِّم الدعوة الموجهة من الرئيس السيسى لرئيس النيجر للمشاركة فى مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلَّم سفير مصر لدى النيجر سيد الصلاحى الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).

وذكرت وزارة الخارجية -عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الأحد/- أن السفير المصري أعرب عن التطلع لمشاركة النيجر في المؤتمر، وذلك في ضوء حرص مصر على العمل مع كافة الأطراف لضمان تحقيق الأهداف الإفريقية المشتركة خلال المؤتمر.

من جانبه، عبَّر رئيس النيجر عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لهذه الدعوة الكريمة، مشيراً إلى اهتمام بلاده بمواجهة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، خاصةً وأن النيجر بدأت تعاني بشدة من تداعيات هذه الظاهرة.

كما تطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الثنائي بين مصر والنيجر، والسعي نحو تعزيز آليات التنسيق والتشاور القائمة بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.