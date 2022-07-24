"التعليم العالى": تجديد ندب طايع عبداللطيف مستشارًا للأنشطة الطلابية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بتجديد ندب الدكتور طايع عبداللطيف الأستاذ المُتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، وذلك للعام السادس على التوالي.

جدير بالذكر أن الدكتور طايع شغل العديد من المناصب في ذات المجال، منها: وكيل معهد إعداد القادة بحلوان حتى 2007 ثم مديرًا لمعهد إعداد القادة بالعريش 2007-2008، ومستشارًا لنائب رئيس جامعة عين شمس للأنشطة الطلابية والمدن الجامعية، ثم مشرفًا عامًا على معهد إعداد القادة بحلوان، كما مثّل وزارة التعليم العالي في توقيع بروتوكولات التعاون مع الوزارات والمؤسسات والأكاديميات العسكرية والمدنية والجامعات الحكومية والخاصة.

كما قام بإنشاء العديد من نماذج المُحاكاة بالجامعات، وترأس اللجنة العليا للإشراف ومتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية منذ عام 2017 وحتى الآن، فضلًا عن أنه يشغل مُقرر اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى أنه مقرر اللجنة التنفيذية لمبادرة "مودة" الرئاسية والعديد من المناصب والأنشطة بالتعاون مع جمعيات العمل المدني والأهلي في مجال التنمية المُستدامة والبيئة وعضوية مجالس إدارة صندوق التمويل الأهلي والنشئ بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للكشافة والمُرشدات وعضو اللجنة العليا للأنشطة الكشفية بالجمهورية، وعضو اللجنة المركزية لمبادرة "تصدوا معنا" واللجنة العليا لرعاية الموهوبين وعضوية لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، وعضو سابق بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى اللجان المركزية المُشرفة على أسابيع شباب الجمهورية بالجامعات المصرية وممثلاً عن وزارة التعليم العالي في الخطة الاستراتيجية لتنمية الوعي والانتماء، والخطة الاستراتيجية للشباب والنشئ بوزارة الشباب والرياضة وعضوية مجالس كليات التربية النوعية ببعض الجامعات.