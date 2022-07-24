شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى فى إطار التشاور بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال يأتى فى إطار التشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين، حيث تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى سياق متابعة نتائج المباحثات الأخيرة التى تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس الأخيرة لباريس، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.