دبلوماسى سابق: زيارة وزير الخارجية الروسى للقاهرة مثمرة.. وتناولت هذا الشأن

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، لمصر، هى الأولى لأفريقيا بعد اندلاع الحرب الروسية فى أوكرانيا، وبعد القمة الروسية التركية الإيرانية، بهدف شرح الخلفيات السياسية والاستراتيجية لشن عمليات عسكرية داخل أوكرانيا.

أضاف حسين هريدى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن لقاء وزير الخارجية الروسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقاءًا مثمرا، وتناول الأوضاع فى أوكرانيا، مبينا أن المبادرة المصرية لتشكيل مجموعة اتصال عربية، من أجل إسهام فى الجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية، وستواصل مصر هذا النهج فى الفترة المقبلة لتغليب لغة الحوار.

وتابع السفير حسين هريدى، أن النهج والطرح المصرى يشير إلى ضرورة إنهاء الحرب الأوكرانية، بسبب تداعياتها على الاقتصاديات العالمية.