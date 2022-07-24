شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمتانة وعمق روابط الإخوة التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، مجددا حرصه على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، والارتقاء بها لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي اليوم /الأحد/، أن رئيس مجلس السيادة، بعث اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة احتفال مصر بالعيد الوطنى.

وأعرب البرهان، فى برقيته، عن أصدق التهانى للرئيس السيسى، بموفور الصحة والسعادة، وأطيب التمنيات بمزيد من التطور والازدهار، للشعب المصري الشقيق.