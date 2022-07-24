شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تختتم مؤتمر شمامسة المعادى بعد 3 أيام بحضور 200 شماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أمس فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لشمامسة إيبارشية المعادي وتوابعها، بعنوان " إفلوجيتيه" "سبحوه" والذي استمر لمدة 3 أيام، في بيت البتول للمؤتمرات بوادي النطرون، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس.

وبدأ المؤتمر الذي حضره 200 شماس والفتيات من محبي الألحان من كنائس الإيبارشية، بالقداس الإلهي، وتضمن عدة فقرات منها حفظ ألحان ليلة أبو غلمسيس، ومحاضرة لنيافة الأنبا دانيال بعنوان "التسبيح في الكتاب المقدس"، ودراسة ترتيب طقس ليلة أبو غلمسيس.

واستمع نيافته لأداء الألحان التي تم تسليمها أثناء المؤتمر، والتي أداها الحضور بعد تقسيمهم إلى مجموعات.