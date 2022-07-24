شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للمصطافين بالشواطئ حول عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا هاما للمصطافين بتجنب الزحام منعا لعدوى كورونا خاصة على الشواطئ.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا هامة وتحمى من مضاعفات العدوى كما تقلل فرص الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن اللقاح آمن وفعال.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.