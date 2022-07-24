شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الزراعة: 100 مليار جنيه استثمارات صناعة الدواجن وضخ 35 مليون بيضة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم الأحد، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 62 جنيها للأبيض و64 جنيها للأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقى للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات "كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية"، فضلا عن طرح كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع الى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفه المنتج، وذلك فى اطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن البورصة هى أساس تسعير البيض فى الأسواق وأن المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا إلى أن ضرورة الأخذ فى الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية ورائدة واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا فى الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.