شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسى 2022/2021 .

وتقدم 952 طالبًا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حضر منهم 912 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للبعوث ‏44 %، بينما تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية 602 طالبًا حضر منهم 584 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية البعوث 54 %.‏

وجاء فى المركز الأول فى الشهادة الإعدادية للبعوث الطالب/ أم دي أحمد حسن رهان، من دولة بنجلاديش، والمركز الثاني الطالبة/ زهرة يوسف محمد، من الولايات المتحدة الأمريكية، وحل فى المركز الثالث الطالب/ صو محمد ووري، من دولة غينيا كوناكري، بينما جاء فى المركز الرابع الطالب/ محمد نجم العارفين بن محمد، من دولة بنجلاديش‎.‎

وفى الشهادة الثانوية حصل الطالب/ محبوب العالم، من دولة بنجلاديش على المركز الأول، وحل فى المركز الثاني الطالب/ ‏معصوم بالله غلزار، من دولة بنجلاديش، بينما جاء فى المركز الثالث الطالب/ رقيب الإسلام، من دولة بنجلاديش، بينما حل ‏في المركز الرابع الطالب/ محمد حبيب الله، من دولة بنجلاديش.

وتيسيرًا على الطلاب، وجَّه وكيل الأزهرالشريف بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما حرص فضيلته على تقديم التهنئة ‏‏للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أن الأزهر يعتبر الطلاب الوافدين خير سفراء له في بلادهم.