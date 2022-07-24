شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا: الدول الغربية تدعو "العرب" لعدم التصوير مع أى مسئول روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه سيكون هناك دور للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن هناك دعوى من الغرب للمسئولين العرب بعدم التصوير مع أي مسئول روسي أو التوقيع على اتفاقات معها.

فيما أشار "ِشكري" في مؤتمر صحفي مع الوزير سيرجي لافروف، إلى أن مصر ترتكز في علاقاتها مع الشركاء الدوليين على الاحترام المتبادل وعدم التدخل والمصلحة المشتركة، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يرتبط بعلاقات مع عدد من المنظمات الدولية في إطار المصلحة المشتركة، وهناك سياسة ينتهجها الاتحاد لتحقيق الاستقرار والأمن والتنسيق والتواصل، وذلك لممارسة الدور الدولي والإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار.