شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا يحمل الدول الغربية مسئولية الأزمة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أن الأزمة الغذائية وجائحة كورونا بمثابة أخطاء ارتكبها الغرب في مجال الغذاء، وإصدار العديد من العملات التي ليس لها غطاء، وتم ذلك على عجل، مشيرا إلى أن بلاده لا تطلب بإلغاء العقوبات وسنقوم بتطوير اقتصادنا، موضحا أن الدول الغربية لابد أن يتخلوا عن ممارستهم التي تسببت في أزمة الغذاء.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري، أهمية ألا يتم فرض عقوبات على شركات الغذاء والأسمدة الروسية، وكذلك بعض البنوك التي فرضت عليها العقوبات، مشيرا إلى أن الدول الغربية تمنع خروج السفن الروسية من الموانئ والعكس، موضحا أن بلاده تؤيد مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتم فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية، والجزء الأخر رفع العقوبات عن القمح الروسي الذي فرض عليه عقوبات من الدول الغربية.

وأكد أن بلاده تدعو منذ شهرين إلى فتح ممر آمن من البحر الأسود، وحتى مضيق البوسفور، وهو ما سيضمن وصول المواد الغذائية، شريطة أن ينزع الجانب الأوكراني الألغام التي وضعها في الموانئ، مشيرا إلى أن بلاده ظلت شهور عدة لإزالة الألغام، ولم يقم أحد بذلك ولا نقوم بأي استفزازات لنقل المواد الغذائية.