شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى: أكدت لوزير خارجية روسيا أهمية الحل السياسى للأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، أن المباحثات مع وزير خارجية روسيا تطرق لملفات هامة، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة وموسكو مهمة على كافة الأصعدة، مشيرا لتطلع مصر للتنسيق المشترك بين البلدين في إطار القانوني الدولي وهي العناصر التي ترتكز عليها العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا.

أوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، وجود مشروعات مشتركة بين البلدين في عدد من المجالات، لافتا إلى أنه تم التطرق للأزمة الأوكرانية.

لفت إلى أن مصر أكدت ضرورة الارتكان إلى الحوار بعيدا عن العمليات العسكرية والتوصل لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن الأزمة أثرت على مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة والتضخم وكلها أمور يجب العمل على تجنبها.





أشار وزير الخارجية إلى أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم التطرق للقضية الفلسطينية، وأهمية حل الدولتين واستمرار العمل المشترك لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

أوضح وزير الخارجية إلى أنه تم التطرق للأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة وقف التوتر في المنطقة العربية، مؤكدا أن المباحثات تطرقت للعلاقات المصرية مع بريكس وشنجهاي وأهمية التنسيق بين البلدين في القضايا العديدة في الملفات الدولية، مشددا على أهمية التنسيق والتواصل لإرساء الاستقرار الإقليمي والدولي.