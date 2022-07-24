شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
الحكومة تنفى اشتراط موافقة الزوج لفصل "المطلقة" من بطاقة التموين
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين، وإضافة الأبناء على بطاقتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، مُشددةً على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.
أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم تلقي طلبات الحاصلين على 65% بكلية الشرطة هذا العام من خلال الانترنت، وسيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدء من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.
الزراعة تعلن عن طرح بيض فى منافذها بأسعار مخفضة.. الكرتونة بـ 62 جنيها
1 أغسطس بدء التقديم لكلية الشرطة هذا العام
أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام، بدءا من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر، للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.
الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
تنسيق الجامعات 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.