شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع لافروف موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، تناول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، الأحد، سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، لعقد جلسة مباحثات، بمقر وزارة الخارجية، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

ووصل مطار القاهرة الدولي مساء السبت، سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 24 ساعة، يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "يبدأ لافروف جولته الأفريقية التي تستغرق 5 أيام بزيارة مصر، وسوف يزور خلال الجولة الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، وسوف يلقي لافروف كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية".

وأضافت المصادر، أن لافروف وصل علي متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات الوصول باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من المسئولين.

ويلتقى لافروف خلال زيارته الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضاً، كما سيلتقى مندوبى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، إذ سيجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وأعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أن لافروف سيقوم بجولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجارى







وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيرة الروسى (1)



وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيرة الروسى (2)