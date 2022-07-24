شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث مع برنامج الغذاء العالمى التمكين الاقتصادى لصغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبرافين أجروال الممثل المقيم ومدير مكتب مصر ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج.

واستعرضت نيفين القباج خلال اللقاء أهم نقاط التعاون المشترك، وكان أولها التوسع في برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل والذي يضيف مبلغا ماليًا إضافيا على بطاقات الدعم الغذائي حال التزام الأم بحضور جلسات التوعية وبالمتابعة الصحية لها سواء أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام، موضحة أن الوزارة تنفذ سياسات الدولة في الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية للأم والطفل، وذلك حفاظا على عدالة فرص الرعاية الصحية والتعليم لجميع طبقات المواطنين.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أوجه التعاون مع برنامج الأغذية العالمي تركز هذه الفترة على مشروعات التمكين الاقتصادي لأمهات أطفال المدارس من خلال المشروعات متناهية الصغر الزراعية والحيوانية والحرفية، أو من خلال توظيفهم بالوحدات والورش الإنتاجية، وشرط الحصول على هذه المزايا هو استمرار انتظام أطفالهم بالتعليم وعدم إلحاقهم بسوق العمل، مما يؤدي إلى تنمية مستوى حياة الأسر.

كما ناقشت وزيرة التضامن أيضًا التعاون المشترك في قضية الدفع الإلكتروني والشمول المالي لكافة المستفيدات من خدمات الوزارة، وأهمية تشجيعهن على فتح حسابات بنكية واستخراج بطاقات ميرة الذكية.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز علي محاور تطوير نظم المتابعة والتقييم الدوري من خلال مرصد "وعي" الذي يرصد اتجاهات وسلوكيات الأسر المستهدفة من برنامج "حياة كريمة"، ومحور التوسع في الحماية الاجتماعية من منظور محور التمكين الاقتصادي، وبصفة خاصة المشروعات الخضراء والخاصة بالأمن الغذائي، ومحور التحول الرقمي وأنظمة المعلومات الجغرافية لتعظيم إجراءات الحوكمة وترشيد الموارد والاستهداف الجيد للمستحقين.