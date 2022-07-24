شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تغذية ماكينات ATM لصرف معاش يوليو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يوليو، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأحد، كما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى باستمرار تغذية ماكينات الصرف الألى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى لصرف المعاشات لمن تخلفوا عن الموعد المحدد لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وقواعد بشأن نظام المكافأة، ونصت المادة 127 على أن تخضع فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمادة 3 مـن هـذه اللائحـة لنظام المكافأة، وتُودع اشتراكات المكافأة فى حـساب شخصى لكـل مـؤمن عليـه خاضـع لنظام المكافأة.

وتنص المادة 128 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليـه وبمراعـاة مقتضيات الأمن القومى، تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليا لحساب المكافأة، ويتكون الحساب الشخصى من الاشتراكات التى تم تحصيلها فعليا لحـساب المكافـأة سـواء عـن مدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التى يحصل عنهـا اشتراكات مكافأة ومن المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات وكذلك من عائد استثمار أموال هذا الحساب.