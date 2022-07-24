شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن عن طرح بيض فى منافذها بأسعار مخفضة.. الكرتونة بـ 62 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن طرح البيض فى منافذها بأسعار أقل من السوق بنحو 30%، بالإضافة إلى افتتاح منفذ خاص بالبيض، وذلك فى اطار سعى الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح سلع غذائية يحتاجها المواطن بأسعار مخفصة عن الأسواق الخارجية .

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أنه تم طرح كرتونة البيض بـ 62 جنيهاً، والأحمر بـ 64 جنيهاً، والأسعار مرشحة للانخفاض، مشيراً إلى أنه سوف يتم طرح كميات فى منافذ الوزارة، بالإضافة إلى سيارات سوف تتحرك إلى بعض ميادين القاهرة والجيزة.